Cdm: annullata 3/a prova discese Lake Louise, domani la gara

(ANSA) - LAKE LOUISE, 25 NOV - Gli organizzatori hanno annullato la terza ed ultima prova cronometrata - prevista per oggi alle ore 20 italiane - in vista delle due discese di Coppa del mondo maschile di Lake Louise.

Domani andrà così in scena la prima discesa seguita sabato dalla seconda mentre domenica verrà disputato un superG. (ANSA).