Cdm: prima prova discesa Lake Louise ad austriaco Franz

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 23 NOV - L'austriaco Max Franz è stato il più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle discese di cdm di Lake Louise di venerdì e sabato prossimi e che domenica saranno seguite da un superG. Col tempo di 1.48.93, Franz ha preceduto il connazionale Otmar Striedinger (1.48.98) e lo statunitense Travis Ganong (1.49.27).

Miglior azzurro - in una prova che è stata soprattutto una prima presa di contatto con la pista in vista delle prime gara veloci stagionali - è stato Dominik Paris con il 12/o tempo in 1.50.21. Ma Paris dopo aver registrato tempi intermedi eccellenti ha ha frenato vistosamente prima del traguardo. Tempi piu' alti per Mattia Casse (1.50.30), Christof Innerhofer (1.51.34), Francesco Marsaglia (1.51.54)ed Emanuele Buzzi (1.52.97). Domani e dopodomani sono previste altre due prove.

