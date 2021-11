Sci: Cdm; Paris guida velocisti in tre giorni di Lake Louise

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Scaldano i motori i discesisti sulla pista di Lake Louise, dove prendono il via nel fine settimana le gare veloci di Coppa del mondo con una intensa tre giorni che prevede venerdì 26 novembre una discesa (ore 20 italiane), seguita sabato 27 da un'altra discesa (sempre alle ore 20) e domenica 28 novembre da un supergigante (ore 20.15, sempre in diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Il tutto preceduto da tre giorni di allenamenti ufficiali, al via da martedì 23 novembre. In Canada sono presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Ricordiamo che la squadra diretta da Alberto Ghidoni può schierare fino a sette concorrenti in discesa e otto in supergigante.

L'albo d'oro della pista nordamericana conta tre vittorie dell'Italia nella storia: Paris fu l'ultimo imporsi in discesa nel 2013, anticipato da Peter Fill sempre in discesa nel 2008 e da Herbert Plank nel 1980. Il campione della Val d'Ultimo conta complessivamente cinque podi sulla Men's Olympic (oltre al successo citato, due secondi posti nel 2019 in discesa e supergigante, due terzi posti in discesa nel 2018 e in supergigante nel 2014), mentre Innerhofer fu secondo in discesa nel 2018. (ANSA).