Sci: Vlhova in testa a slalom di Levi, le azzurre sono indietro

LEVI (FINLANDIA), 20 NOV - La slovacca a Petra Vhlova, in 52"15, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Levi (Finlandia).

Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin, in 52"26, e la sorprendente slovena Andreja Slokar, leader di Coppa dopo il successo nel parallelo di Lech, in 52"63.

Indietro le azzurre nella disciplina in cui da anni sono in difficoltà.

La trentina Martina Peterlini, la sola italiana a partire tra le prime 30 migliori della disciplina, è al momento 20/a (53"99) e unica azzurra qualificata per la seconda manche delle ore 13,30. Marta Bassino, partita con il pettorale numero 31 e tornata a cimentarsi anche nello speciale, ha chiuso in 52"35 e dunque oltre il tempo di qualificazione. Stessa sorte, dopo la prova delle prime 40 atlete al via, per Marta Rossetti in 54"85 e Lara Dalla Mea in in 55"50.