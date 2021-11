Sci: cdm; Vhlova vince slalom Levi, azzurra Peterlini 21/a

(ANSA) - LEVI, 20 NOV - La slovacca Petra Vlhova, 21/o successo in carriera, ha vinto in 1.46.19 il primo dei due slalom speciali stagionali di Levi. Sul podio in 1.46.50 anche la statunitense Mikaela Shiffrin e la tedesca Lena Duerr in 1.47.03.

Unica italiana in classifica e' la trentina Martina Peterlini, 21/a in 1.49.28.

Domani il secondo slalom con nuovo duello Vhlova-Shiffrin.

