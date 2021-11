Sci: Lindsey Vonn visita azzurre in allenamento in Colorado

Proseguono per l'Italia gli allenamenti del team elite - con l'eccezione di Marta Bassino impegnata nel prossimo fine settimana in slalom a Levi- e del gruppo polivalenti femminili sulle piste di Copper Mountain. Le azzurre - Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nicol e Nadia Delago - hanno ricevuto la visita d'eccezione della loro ex collega ed avversaria Lindsey Vonn, .

In Colorado si trovano del resto anche i protagonisti della velocità maschile di Coppa del mondo Dominik Paris, Christof Innerhfoer, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. Le ragazze negli allenamenti in vista delle prossimi gare veloci di coppa in Nord America alternano manches di supergigante con prove di discesa. E' soddisfatta del lavoro il direttore tecnico Gianluca Rulfi. "Ci stiamo allenando bene in Colorado - ha spiegato l'allenatore genovese -. Abbiamo faticato un po' nei primi giorni perchè la neve anche qui non arriva più presto come qualche anno fa, e pure con l'innevamento artificiale si fa fatica visto che gli addetti erano riusciti a preparare circa il 70% del percorso. Da circa tre giorni siamo arrivati al 100% e questo ci permette di fare circa un minuto e mezzo di velocità in condizioni di gara, quindi siamo molto soddisfatti''.