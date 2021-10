Sci: Shiffrin vince gigante Soelden, Goggia 16/a

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 2.07.22 lo slalom gigante di cdm di Soelden, gara di apertura della nuova stagione. Per lei, a 26 anni, e' il successo n. 70 in carriera. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami in 2.07.36 e terza slovacca Petra Vhlova in 2.08.52.

Male l'Italia, con anche Federica Brignone fuori nella seconda manche e dunque con una sola azzurra in classifica: Sofia Goggia 16/a in 2.09.85.

Domani a Soelden va in scena il gigante uomini.