Sci: Francesca Marsaglia campionessa italiana superG

Francesca Marsaglia sbaraglia la concorrenza nel supergigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti che si chiudono oggi sulla pista di Santa Caterina Valfurva. La portacolori del Centro Sportivo Esercito, al primo scudetto tricolore della carriera nella specialità, ha concluso il percorso con il tempo di 1'10″34, con il quale ha preceduto di 7 centesimi Elena Curtoni, terza posizione a pari merito per Roberta Melesi (Fiamme Oro Moena) e Nadia Delago (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) a 39 centesimi. Fuori dal podio la serba Nevena Ignjatovic, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Carlotta Da Canal, la slovena Ilka Stuhec e Vittoria Cappellini.

Quest'ultima si è aggiudicata il titolo italiano giovani e la tappa del circuito del Gran Premio Italia (riservato alle atlete nate dal 2000 al 2004 che non fanno parte di squadre nazionali) nella medesima categoria, davanti ad Alice Calaba (undicesima nell'ordine d'arrivo) e Lara Sellemond (sedicesima). Il supergigante sarà seguito in tarda mattinata dalla disputa della manche di slalom per l'assegnazione del titolo di combinata alpina.