Visita controllo per Goggia, a breve tornerà sciare

Sofia Goggia potrà a breve tornare a sciare, continuando intanto il programma di riabilitazione. E' questo, informa la Federsci, il responso della visita di controllo cui la campionessa di sci azzurra si è sottoposta oggi presso la casa di cura "La Madonnina" con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber, della Commissione Medica Fisi.

Dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una Tac, i medici hanno dato via libera al proseguimento del programma riabilitativo che prevede nei prossimi giorni la possibilità per Sofia Goggia "di sciare in campo libero". La discesista lombarda si era fratturata il piatto tibiale del ginocchio destro a Garmisch (Germania) il 31 gennaio scorso, una settimana prima dei Mondiali di Cortina.