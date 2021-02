Cortina: Norvegia oro in gara a squadre, Italia fuori ai 4/i

La Norvegia ha vinto l'oro iridato nella gara a squadre di Cortina 2021.

Argento alla Svezia e bronzo alla Germania.

L'Italia è stata invece eliminata ai quarti, battuta 3-1 dalla Germania.

Domani a Cortina va in scena lo slalom gigante donne, la gara ormai più attesa dall'Italia che schiera come atlete di punta Marta Bassino, leader indiscussa della disciplina in coppa del mondo, e Federica Brignone, detentrice della coppa del mondo e di gigante.