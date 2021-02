Cortina: Gut più veloce in 2/a prova discesa, azzurre dietro

La svizzera Lara Gut-Behrami, vincitrice dell'oro in superG, in 1'34.61 è stata la più veloce nella seconda ed ultima prova, disputata sull'intero percorso della Olympia delle Tofane, in vista della discesa mondiale di domani. Dietro di lei le due austriache Tamara Tippler in 1.34.80 e Mirjam Puechner in 1.34.95.

Miglior azzurra Francesca Marsaglia con il 13/o tempo in 1.35.46. Più indietro Nadia Delago in 1.35.70, Elena Curtoni in 1.35.79, Laura Pirovano in 1.36.12.

Non hanno partecipato alle due prove Marta Bassino e Federica a Brignone che già avevano comunque annunciato di non partecipare alla discesa iridata, ma di voler eventualmente solo allenarsi.