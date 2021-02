Cortina: forte nevicata, annullata combinata donne apertura

E ' stata cancellata per una fortissima nevicata la combinata donne che oggi doveva aprire i Mondiali di sci di Cortina.

Si attendono decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete iscritte alla gara. Tra loro le azzurre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

A causa del maltempo, oltre alla combinata donne, potrebbe risentirne anche la prova di SuperG uomini di domani, la cui pista è stata rovinata dalla fortissima nevicata, con in piu' il rischio valanghe che incombe.

Annullata per troppa neve la combinata donne di oggi, in serata si terrà la riunione de capisquadra con Fis e organizzatori per definire il programma alternativo. I margini di recupero ci sono, già previsti nel calendario iridato che in questo sport all'aperto ha ovviamente tenuto conto anche dell'ipotesi maltempo. Sul tavolo ci sono varie opzioni, tenendo anche conto che da giovedì il meteo migliorerà con l'arrivo del sole e del freddo. Sul tavolo ci sono intanto diverse opzioni: la prima è recuperare domani la combinata donne sostituendola ai previsti superG uomini e donne gia' in programma e che verrebbero fatti slittare di un giorno. Oppure potrebbero venire disputati i due superG ma con una possibile variante: utilizzare solo la pista donne, la Olympia dell' Tofane. Sulla parte alta della pista uomini, la Vertigine, la tanta neve caduta ha creato un fondo ritenuto pericoloso. Ed in piu' ci sarebbe anche la possibilità di valanghe