Sci: snowboard, Moioli vince la prima tappa di Coppa del mondo

Michela Moioli comincia alla grande la difesa della Coppa del mondo di snowboardcross femminile. La venticinquenne bergamasca ha vinto la tappa d'apertura sulla pista di Valmalenco in una giornata che finalmente le ha permesso di sbloccarsi dopo tutti i rinvii del calendario.

Le soddisfazioni azzurre non sono finite qui: Lorenzo Sommariva ha colto un prezioso terzo posto nella gara maschile.

Il ventottenne di origine genovese, ma valdostano d'adozione, ha colto il terzo podio in carriera alle spalle della sorpresa olandese Glenn De Blois e del canadese Eliot Grondin.