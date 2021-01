Sci: cdm; Pinturault vince anche gigante 2 Adelboden

(ANSA) - ADELBODEN, 09 GEN - Il francese Alexis Pinturault ha bissato il successo di ieri ed ha vinto in 2.18.36 anche il secondo slalom gigante di cdm di Adelboden . Secondo il croato Filip Zubcic in 2.19.62 e terzo lo svizzero Loic Meillard in 2.20.01.

Miglior azzurro in classifica dopo una superba seconda manche e' Luca De Aliprandini, buon 6/o in 1.20.42 dopo essere stato 10/o nella prima. Poi ci sono Giovanni Borsotti in 2.21.39 e Riccardo Tonetti in 2.21.01.

Intanto lo statunitense Tommy Ford, rovinosamente caduto nella prima manche, ha ripreso conoscenza in ospedale dove viene sottoposto a tutti i necessari accertamenti sulle sue reali condizioni.

Domani ad Adelboden tocca allo slalom speciale. L'Italia punta soprattutto sul giovane Alex Vinatzer. (ANSA).