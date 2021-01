Sci nordico: Pellegrino vince sprint in Val Mustair

Terza vittoria consecutiva su quattro sprint stagionali per Federico Pellegrino, che comincia nel migliore dei modi il 2021 e il Tour de Ski, apertosi sulla pista svizzera di Val Mustair. Il trentenne poliziotto valdostano, al sedicesimo trionfo della carriera, ha dato sfoggio di una grande condizione sin dalle qualificazioni del mattino, concluse con il miglior tempo assoluto. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov ha concluso al secondo posto, mentre Richard Jouve ha completato il podio davanti a Gleb Retivykh, Artem MAltsev e Lucas Chanavat. Erano usciti nei quarti di finale Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Davide Graz, fuori nelle qualificazioni Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Paolo Ventura.

La classifica generale di Coppa del mondo vede al comando Bolshunov con 558 punti davanti a Pellegrino con 320, quella sprint premia invece Pellegrino con 285 davanti a Bolshunov con 241. Domani la seconda tappa (delle otto in programma) prevede la disputa di una 15 km in tecnica classica con partenza a massa alle or 14.45.