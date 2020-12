Seconda ieri e prima oggi: l'azzurra Sofia Goggia ha vinto la discesa 2 di cdm di Val d'Isere in 1.44.70.

Per la bergamasca - 28 anni e oro olimpico in questa disciplina - e' l'ottava vittoria di coppa in carriera.



Alle sue spalle in 1.44.94 la svizzera Corinne Suter, vincitrice ieri. Terza, come nella discesa di ieri, l'americana Breezy Johnson in 1.44.97.