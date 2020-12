Sci: pista pazza in Val d'Isere, a sorpresa discesa a Cater

Lo sconosciuto sloveno Martin Cater, 27 anni e mai un podio, con il pettorale 41 ha vinto a sorpresa in 2.04.67 la discesa pazza di val d'Isere. La pista si è infatti progressivamente velocizzata per il calore del sole comparso dopo giorni di neve lasciando così spazio ad atleti delle retrovie e soprattutto con ai piedi materiali adatti a queste condizioni.

Secondo e beffato in 2.04.89 l'austriaco Otmar Striedinger che stava già festeggiando il primo successo in carriera. Terzo lo svizzero Urs Kryenbuehl in 2.04.94 al primo podio in cdm. Per l'Italia il migliore è stato Dominik Paris 10/o in 2.05.29 ma con una prova comunque solida e convincente