Sci: Covid cambia calendario cdm, saltano tappe Usa e Canada

Cambia il calendario della coppa del mondo di sci 2020-21 causa Covid. La Fis ha infatti tolto le storiche tappe in America e Canada: cancellate le prove di Lake Louise, Killington e Beaver Creek che verranno recuperate in Europa, in Val d'Isère, St. Moritz e Courchevel. L'annuncio della federazione internazionale segue di poche ore la comunicazione relativa allo svolgimento a porte chiuse delle gare di Soelden del 17 e 18 ottobre prossimi.

Escono di scena quindi le gare veloci maschili e femminili di Lake Louise (discesa e superG per i maschi e 2 discese e superG per le donne); lo slalom e il gigante femminili di Killington; la discesa, il superG e il gigante maschili di Beaver Creek. 10 gare in tutto: 5 maschili e 5 femminili. Le gare cancellate nella tournée americana saranno però recuperate agganciandole a gare già esistenti in località europee, durante la stagione. La decisione finale sui calendari sarà presa a fine settembre, ma, nel frattempo, Fis ha stabilito i nuovi calendari che prevedono: che si tenga in Val d'Isère un week-end aggiuntivo con due giganti maschili (il 5 e 6 dicembre), con il recupero del gigante cancellato a Beaver. Mentre nel week-end successivo (12 e 13 dicembre) si terranno le gare veloci maschili da recuperare (discesa e superG).

In campo femminile si aggiungerà una discesa al tradizionale week-end svizzero di St. Moritz (il 5 e 6 dicembre), mentre Courchevel ospiterà un week-end con due gare tecniche il 12 e 13 dicembre.

Protocollo rigido per poter garantire in sicurezza lo svolgimento delle gare: gli atleti avranno un passaporto di immunità, che sarà realizzato aggiungendo ai normali controlli antidoping anche i test sierologici. Tutti gli altri soggetti che intendono partecipare agli eventi sportivi dovranno effettuare un tampone obbligatorio entro le 72 ore precedenti le gare.