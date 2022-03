Milano-Cortina: Sala, su Arena Santa Giulia siamo in tempo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Noi oggi stiamo sentendo solo buone notizie, è stato detto che siamo in tempo, si correrà come sempre ma siamo in tempo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il progetto della nuova arena che sorgerà a Santa Giulia per ospitare le gare di hockey maschile in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026.

"L'arena verrà costruita secondo i principi moderni di sostenibilità e la legacy per Milano sarà molto importante, l'ambizione è quella di realizzare una arena che possa avere una grande reputazione a livello nazionale ed internazionale - ha aggiunto -. Il progetto c'è, sono ottimista e fiducioso perché abbiamo persone che sono rassicuranti sui tempi. I lavori partiranno entro quest'anno e sono già in corso le bonifiche".

Per quanto riguarda i due ricorsi che pendono sull'area il sindaco ha spiegato che "aspettiamo giugno per capire cosa succederà, siamo confidenti nel diritto e nel nostro buon operato, dobbiamo aspettare giugno - ha detto -. Non è stata indetta alcuna sospensiva e noi procediamo come se niente fosse, siamo positivi".

"Il progetto a me piace moltissimo, al di là della qualità architettonica il punto è che per come me l'hanno presentata questa arena è veramente poli funzionale. Cioè in un attimo si trasforma in un impianto per lo sport, per un concerto dove si sta seduti, in piedi, c'è un grande uso del digitale e mi piace moltissimo - ha concluso -. Sono 16 mila posti per cui è chiaro che a Milano c'era bisogno di questo da tanto tempo". (ANSA).