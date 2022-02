Pechino 2022, Goggia replica a mamma Brignone: 'Polemica sgradevole'

"Non ho bisogno di fomentare questa polemica, che è stata molto sgradevole e penso anche offensiva non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso".

La medaglia d'argento a Pechino nella libera Sofia Goggia, ospite questa mattina in Non Stop News a Rtl, è tornata a parlare della polemica sulla madre di Federica Brignone Ninna Quario. "È la prima volta che ne parlo chiaramente, è stato l'argomento di cui mi han chiesto appena atterrata a Malpensa e ho chiaramente glissato, non merita parole extra".