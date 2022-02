Pechino: Mass start uomini; storico oro per il Belgio

(ANSA) - PECHINO, 19 FEB - Storico oro per il Belgio. Quello vinto oggi da Bart Swings nella mass start uomini di Pechino 2022 è il primo di questa nazione in un'Olimpiade invernale da 74 anni a questa parte. L'ultima volta del Belgio sul gradino più alto del podio dei Giochi 'bianchi' era stata nel 1948 a St.

Moritz, quando Micheline Lannoy e Pierre Baugniet si erano imposti nel pattinaggio artistico di coppia.

Swings era già stato argento quattro anni fa a PyeongChang e oggi si è migliorato precedendo i sudcoreani Chung Jae Won e Lee Seung Hoon. "Non ci posso ancora credere - le sue parole -, il mio argento si è tramutato in oro, e ho veramente realizzato un sogno. (ANSA).