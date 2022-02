Pechino: Pancalli 'obiettivo migliorare 5 medaglie Corea'

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Ci apprestiamo con ottimismo e fiducia, la mia scaramanzia mi impedisce di fare qualsiasi forma di pronostico ma sono certo che le nostre federazioni hanno lavorato al meglio. E' una delegazione composta da tanti giovani atleti alla loro prima esperienza e con un'età media che si è abbassata notevolmente. Il nostro parametro sono le cinque medaglie vinte a Pyeongchang, con due ori, due argenti e un bronzo. Speriamo di migliorare quello. Poi quello che verra' sara' tutto utile per continuare l'opera di diffusione del movimento paralimpico". Lo dice il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, a 11 giorni dalla partenza per le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, dove la delegazione azzurra si presentera' con 32 atleti in 4 discipline e l'obiettivo di fare meglio della spedizione in Corea del 2018.

"Se dopo Tokyo sogniamo di battere ancora gli olimpici? No, quello e' un gioco che facciamo con l'amico Giovanni Malago' ma loro hanno gia' vinto perche' stanno andando oltre Pyeongchang.

Quindi complimenti agli olimpici e non e' ancora finita. Dico sempre: 'scaldateci l'atmosfera che poi arriva il piatto forte'", ha concluso Pancalli a margine della premiazione 'Vivi lo sport' al centro di preparazione paralimpica del Tre Fontane a Roma. (ANSA).