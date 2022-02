Pechino: biathlon; si disputa domani mass start donne con Wierer

(ANSA) - PECHINO, 17 FEB - Si svolgeranno domani entrambe la prove di mass start, maschile e femminile, di biathlon alle Olimpiadi di Pechino. La gara donne era prevista per sabato, ma è stata anticipata di 24 ore (partenza alle 8.00 italiane) a causa delle previsioni meteo che danno maltempo e gelo per il pomeriggio del penultimo giorno di gare.

Dorothea Wierer, dopo il bronzo nella 12,5 km sprint, sarà l'unica azzurra in gara, e partirà con il pettorale 5. Nella gara maschile, che comincerà alle 10.00, saranno impegnati Lukas Hofer e Dominik Windisch. (ANSA).