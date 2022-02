Malagò, Fontana rappresenterà Europa alla cerimonia di chiusura

(ANSA) - YANQING, 17 FEB - Quella di Pechino "sarà una cerimonia di chiusura importantissima per noi per il passaggio di consegne a Milano-Cortina. Il Cio sceglie cinque atleti simbolo di ogni continente e ieri ci ha chiamato per comunicare che hanno individuato in Arianna Fontana la rappresentante di tutta l'Europa". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a Casa Italia a Yanqing, ha affermato che "Arianna è entusiasta per questo. E' la dimostrazione della sua grandezza".

