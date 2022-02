++ Pechino:doppia caduta e lacrime per Valieva in prova finale +

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Disastro Valieva nel programma libero di pattinaggio alle Olimpiadi di Pechino. La pattinatrice russa in testa dopo il programma corto, è caduta due volte nella sua esibizione e ha commesso molto errori completando la sua prova in lacrime. La 15enne era stata riammessa dal Tas dopo la sospensione per doping. (ANSA).