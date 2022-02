Pechino:sci di fondo;team sprint, oro Norvegia, Italia sesta

(ANSA) - PECHINO, 16 FEB - Niente da fare per l'Italia, che si era presentata in finale con il miglior tempo nella gara a squadre di sci di fondo (team sprint) alle Olimpiadi invernali di Pechino. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani chiudono al sesto posto, dopo il crollo di quest'ultimo nella quinta frazione. Oro per la Norvegia, davanti a Finlandia, argento, e Russia bronzo. (ANSA).