Pechino: Razzoli, chiudere con una medaglia sarebbe stato sogno

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Si infrange il sogno di Giuliano Razzoli di chiudere la carriera con una medaglia. Non riesce a trattenere le lacrime ai microfoni di Rai Sport l'azzurro che ha chiuso lo slalom speciale all'ottavo posto, a 26 centesimi dal bronzo. "E' stato bello provarci. Ventisei centesimi. Vicino ma non abbastanza. Ci credevo. Sarebbe stato un sogno concludere la carriera con una medaglia olimpica - le parole del 37enne Razzoli - C'è un po' di tristezza. Ma questo è lo sport. Ho fatto una bella gara, non dovrei essere triste. Però quei due decimi bruciano. E' stato bello essere qua". (ANSA).