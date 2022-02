Pechino: Goggia ok nell'ultima prova di discesa libera

(ANSA) - PECHINO, 14 FEB - Sorridente e in gran forma. Sofia Goggia chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale. L'azzurra è a 38/100 dalla Weidle, leader della prova. "Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee - ha detto la campionessa olimpica di discesa in carica a Rai Sport -. La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene, focus su domani. Sono molto concentrata. Non ho pensato a niente, le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente.

E' stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara". (ANSA).