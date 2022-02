Pechino: curling; nuova sconfitta Italia, 3-7 col Canada

(ANSA) - PECHINO, 14 FEB - L'Italia non riesce nell'impresa di superare il Canada, cedendo per 7-3, e a tre gare dalla fine della fase di round robin dice verosimilmente addio alle chance di centrare le semifinali. Il bilancio della squadra azzurra formata da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin ed Amos Mosaner comprende finora una sola vittoria, quella di ieri con la Svizzera, e cinque sconfitte.

Coma accaduto già in altre occasioni, l'Italia è rimasta in partita fino a metà gara per poi perdere poco a poco colpi nella seconda frazione. Il team tricolore occupa la nona posizione provvisoria in classifica, che potrebbe migliorare vincendo tutte le prossime. (ANSA).