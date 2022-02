Pechino: Cio ammonisce atleta ucraino per cartello "no war"

(ANSA) - PECHINO, 14 FEB - Il Cio ha reso noto di aver 'avvertito' con un'ammonizione l'atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych che, al termine di una delle sue prove, aveva mostrato alle telecamere un cartello con la scritta "No War In Ukraine". Lo ha reso noto il portavoce del comitato olimpico Mark Adams nel corso del briefing con la stampa.

Adams ha precisato che il comitato ucraino è stato messo al corrente della cosa, e ha rivelato che "quando il fatto è accaduto, abbiamo subito conversato con l'equipe dell'atleta, al quale abbiamo spiegato la questione. Lui ha capito, e infatti nell'ultima sua discesa non ha ripetuto il gesto. Tutti noi vogliamo la pace, ma gli atleti stessi, a suo tempo, hanno concordato sul fatto che il podio e i momenti della gara non sono il luogo per lanciare certi messaggi, perché abbiamo bisogno di rimanere politicamente neutrali. Così il fatto di Heraskevych non si è ripetuto, e ora andiamo avanti".

Heraskevych, da parte sua, si è limitato a un breve commento: "io voglio la pace, nel mio paese e nel mondo. Questa è la mia posizione, e io lotterò per questo, e quindi per la pace".

(ANSA).