Pechino 2022, Goggia c'è, tra le prime in prova discesa libera

Sorridente e in gran forma. Sofia Goggia chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale. "Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee - ha detto la campionessa olimpica di discesa in carica a Rai Sport -. La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene, focus su domani. Sono molto concentrata. Non ho pensato a niente, le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente. E' stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara".

La coppia azzurra formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri chiude al quinto posto nella danza del pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Pechino. La gara è stata vinta dai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (oro), davanti ai russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (argento) e agli americani Madison Hubbell e Zachary Donohue (bronzo).I due azzurri - settimi dopo la prima prova di due giorni fa - si sono esibiti sulle note della canzone "Little Sparrow" e della colonna sonora di 'Atonement'. Una prova splendida per loro: punteggio di 124.37 che, sommato agli 82.68 punti della danza ritmica, li ha portati a un totale di 207.05. Due posizioni guadagnate per loro.

Nel Freestyle, Slopestyle donne Silvia Bertagna vola in finale.

Dodici i posti disponibili. Uno è proprio dell'azzurra Bertagna: ottavo posto col punteggio di 68.90: è il suo miglior score ottenuto nella seconda prova. Niente da fare per Elisa Maria Nakab: 32.70, ventiquattresima posizione. Le tre manche per le finali in programma domani (martedì 15) alle 2.30, 2.57 e 3.15.