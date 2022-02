Pechino: su caso Valieva lunga udienza TAS, "decisione a ore"

E' stata una lunga udienza quella conclusa dalla Commissione del TAS sul caso della pattinatrice russa Kamila Valieva. I giudici devono decidere se sospenderla o meno per un caso di doping.

"E' stata un'udienza lunga. Ora la giuria delibererà fino a fine mattinata - ha detto Matthieu Reeb, segretario generale del TAS - Non posso commentare nulla sull'udienza, ma spero di darvi una decisione in poche ore".

Stella 15enne del pattinaggio russo, Kamila Valieva è risultata positiva ad una sostanza vietata (la trimetazidina), potrà proseguire i Giochi di Pechino 2022. Questo mentre l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha preannunciato l'apertura di un'indagine sullo staff tecnico che lavora con la giovanissima campionessa d'Europa. Valieva, intanto, continua ad allenarsi. Sul ghiaccio della pista olimpica, Vestita con un top verde scuro e pantaloni neri, è apparsa calma e concentrata, pattinando tutto il suo programma corto tranne un salto. A mezzogiorno ha rimesso i pattini, questa volta sulla pista di allenamento. Ma, mentre il giorno precedente aveva attraversato la zona mista nascondendo il volto con un maglione, oggi ha salutato i giornalisti con un sonoro "buongiorno". E' stato un giorno cruciale per la giovane carriera della russa, grande favorita dell'individuale femminile. La commissione del TAS appositamente costituita ha iniziato a sentire le viarie parti in videoconferenza dalle 20:30 locali (13:30 italiane). In primis l'Agenzia antidoping russa (Rusada) che ha deciso di revocare la sua sospensione provvisoria a seguito dell'appello della pattinatrice all'inizio della settimana. La giuria delibererà, ma non renderà nota la sua decisione alle parti interessate fino a domani pomeriggio. Valieva avrà quindi poco più di 24 ore per preparare il programma corto di martedì sera a Pechino, se il TAS respingerà l'appello delle autorità sportive, Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in testa, e gli sarà concesso di continuare le sue Olimpiadi. Se invece il TAS fosse d'accordo con il CIO, Valieva non toccherà più il ghiaccio olimpico. "Bisogna ricordare che c'è una dimensione umana in questa vicenda, che coinvolge una persona di 15 anni. Dobbiamo trattarla con estrema attenzione", ha sottolineato Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi. Comunque vada la russa resterà sotto i riflettori, mentre il movimento olimpico potrebbe vivere una nuova grave crisi. La pattinatrice è risultata positiva dopo un controllo del 25 dicembre, ai Campionati Russi di San Pietroburgo, eseguito dall'agenzia antidoping russa, che però ha ricevuto solo martedì iscorso l risultato positivo.