Pechino: sci; Giochi finiti per Vlhova, niente combinata

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - Olimpiadi finite per la slovacca Petra Vlhova. La fresca campionessa di slalom speciale ha definitivamente deciso di rinunciare alla combinata a causa di una infiammazione ad un tendine della caviglia, un problema che l'ha indotta a non forzare per concentrarsi su finale di stagione in coppa del mondo.

Vlhova aveva conquistato la medaglia d'argento agli ultimi mondiali di Cortina ed era una delle favorite insieme con l'azzurra Federica Brignone e Mikaela Shiffrin, la grande delusa finora di questi Giochi. (ANSA).