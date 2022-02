Pechino: domani un solo allenamento di discesa femminile

(ANSA) - YANQING, 13 FEB - La pesante nevicata su Yanqing e la scarsa visibilità hanno portato all'annullamento in via definitiva della seconda prova della discesa femminile che era in programma questa mattina.

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori cinesi e la giuria a cancellare l'appuntamento che non sarà recuperato domani, come era invece stato ipotizzato in precedenza: secondo il piano attuale, ci sarà un solo allenamento prima della discesa olimpica di martedì 15 febbraio.

Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico della Federazione italiana (Fisi) ha deciso di non effettuare la selezione per il quartetto di gara, che sarà deciso per scelta tecnica. (ANSA).