Pechino: Malagò, 11/ma medaglia già più di PyeongChang

"Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang (10, ndr). Lo abbiamo fatto grazie a una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'argento di Omar Visintin e Michela Moioli nello snowboard a squadre miste. "La medaglia rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo. Questa Italia può regalarci altre gioie".