Pechino: Goggia, contentissima già un miracolo essere qui

Sofia Goggia sfodera un ampio sorriso alla fine della prima prova cronometrata di discesa libera a Yanqing, a conferma della ripresa della sua condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio "Contentissima. Dopo il volo di Cortina era già un miracolo riuscire ad arrivare qua. Era la mia prima prova di discesa, non ho avuto spazio per i dubbi e sono partita molto tranquilla, ho cercato di stare in piedi, di capire il ginocchio, la pista, la neve. Ho cercato di sentire gli appoggi, quando il mio corpo è in posizione ottimale poi vado", dice la sciatrice bergamasca alla fine della prova, ai microfoni di Rai Sport.

La Goggia sembra quindi aver scacciato le paure e i dubbi dopo la prima prova cronometrata di discesa olimpica di Pechino 2022. "Sono contenta, concentrata, serena, consapevole di poter fare quello che posso fare con i mezzi che ho adesso", aggiunge la sciatrice bergamasca, osservando che "le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni dei bambini e nonostante le condizioni sono qua ed è bellissimo, sono molto soddisfatta. Non era facile buttarsi giù in discesa su una pista nuova, sono molto contenta. Siamo in costruzione".

Domani, intanto, è in programma la seconda prova cronometrata della libera che vale come qualifica interna per ogni singolo team per la scelta delle sciatrici, in vista della gara del 15 febbraio che assegnerà le medaglie.