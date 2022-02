Pechino: Curling; Italia ancora sconfitta, 9-12 con Cina

(ANSA) - PECHINO, 12 FEB - Terza sconfitta in altrettanti incontri per l'Italia del Curling a squadre, composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin. Gli azzurri, già sconfitti da Gran Bretagna e Svezia, sono stati battuti per 12-9 dai padroni di casa della Cina. (ANSA).