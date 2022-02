Pechino: bronzo Wierer e Ghiotto, Italia a quota 10 medaglie

Due medaglie di bronzo per l'Italia. L'azzurro Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di pattinaggio veloce 10.000 metri dei Giochi di Pechino. L'oro è andato allo svedese Van der Poel, l'argento all'olandese Roest. Subito dopo l'azzurra Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon dei Giochi di Pechino. Oro alla norvegese Roeiseland, argento alla svedese Oeberg. L'Italia tocca quota dieci medaglie, eguagliato il totale di PyeongChang.

Sfuma il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone. L'azzurra, leader di coppa del mondo di SuperG, ha chiuso al settimo posto la prova olimpica, a 66 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami che ha conquistato l'oro. Argento per l'austriaca Mirjam Puchner e bronzo per l'altra svizzera Michelle Gisin. "Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi. Semplicemente non sono stata la migliore", commenta Brignone. Resta a riposo intanto Sofia Goggia in vista della prima prova di discesa libera in programma domani.