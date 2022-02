Pechino: Valieva si è allenata, attesa su decisioni doping

(ANSA) - YANQING, 10 FEB - Kamila Valieva si è allenata come di consueto questa mattina con la compagna di squadra Alexandra Trusova, tra i consigli dell'allenatore Eteri Tutberidze, mostrando perfino un sorriso a un altro dei suoi allenatori verso la fine della sessione durata circa mezz'ora.

Nessuno ha commentato la bufera sollevata dalla notizia della positività, riferita dai media russi, dell'atleta 15enne a gennaio alla trimetazidina, un agente metabolico prescritto per il trattamento di angina e vertigini. Con la premiazione del concorso a squadre 'congelata' martedì scorso, Cio e federazione internazionale non hanno ancora ufficializzato il caso, così come se la 15enne potrà partecipare al concorso individuale.

