Pechino:snowboard;brutta caduta ceca Hopjakova, via in barella

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - Brutta caduta negli ottavi di finali dello snowboard cross femminile alle Olimpiadi di Pechino per Vendula Hopjakova. L'atleta ceca è caduta sbattendo vilentemente la testa e la schiena per poi perdere i sensi. Dopo il soccorso in pista la Hopjakova si è ripresa ed è stata portata via in barella. Gara interrotta per una ventina di minuti. (ANSA).