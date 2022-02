Pechino:rinviata premiazione pattinaggio artistico a squadre

(ANSA) - YANQING, 09 FEB - La cerimonia di premiazione delle medaglie della prova a squadre di pattinaggio artistico di Pechino 2022 è stata rimossa dall'orario programmato per martedì.

Il portavoce del Cio Mark Adams ha citato una "consultazione legale" con l'organo di governo dello sport, l'International Skating Union (Isu), senza fornire ulteriori dettagli. Il team del Comitato olimpico russo ha preceduto Usa e Giappone.

Sulle case dell'iniziativa del Cio si sono affacciate diverse ipotesi: alcune fonti hanno riferito che la situazione ruota attorno a un test antidoping pre-gara fatto da uno dei pattinatori russi, mentre il principale quotidiano sportivo russo ha rilanciato la palla nel campo nipponico, scrivendo che il rinvio aveva a che fare con star del pattinaggio giapponese Yuzuru Hanyu.

'Sport Express' ha scritto che c'era una minaccia di morte contro Andrei Mozalev, il pattinatore russo che si è esibito prima di Hanyu nel programma corto maschile di martedì, quando il due volte campione olimpico nipponico in carica si è lamentato di un buco nel ghiaccio che gli ha fatto perdere il controllo del suo primo elemento di salto.

Gli atleti russi gareggiano a Pechino come Roc (Comitato olimpico russo) a causa delle ripercussioni dello scandalo del doping di Stato russo alle Olimpiadi di Sochi. (ANSA).