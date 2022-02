Pechino: slittino doppio; oro a tedeschi Wendl-Arlt, Italia 6/a

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - Dominio tedesco nella finale di slittino doppio maschile ai Giochi Olimpici di Beijing 2022. Sul tracciato di Yanqing, la coppia composta da Tobias Wendl e Tobias Arlt porta a casa il terzo oro consecutivo alle Olimpiadi, dopo quello di Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Una vittoria ottenuta col tempo di 1:56.554, ma per la Germania è doppietta, dato che al secondo posto si sono piazzati Toni Eggert e Sascha Benecken, in 1:56.653. Chiudono il podio gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller col tempo di 1:57.065.

Sesto posto per la coppia italiana formata da sesto posto Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che ha chiuso col tempo di 1:57.597. (ANSA).