Pechino: niente Giochi, fondista Dolidovich fugge da Bielorussia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Nuovo caso diplomatico che coinvolge la Bielorussia e lo sport olimpico. La sciatrice bielorussa Darya Dolidovich è fuggita dal suo paese d'origine, dopo che le è stato impedito di partecipare alle Olimpiadi invernali per le accuse relative al suo coinvolgimento con il movimento di opposizione del paese. Come ricorda la Cnn, l'atleta 17enne è stata privata dalla sua federazione del codice richiesto agli atleti per competere negli eventi organizzati dall'organo di governo degli sport invernali.

Darya aveva raccontato lo scorso dicembre che il divieto - che le ha impedito di partecipare ai Giochi invernali di Pechino - è arrivato dopo che i funzionari sportivi l'hanno accusata di "sostenere" il movimento di opposizione del paese. Il suo allenatore e padre, Sergei Dolidovich, è un sette volte olimpionico che ha parlato pubblicamente contro il regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko e ha preso parte a proteste di piazza dopo le contestate elezioni presidenziali dell'agosto 2020, che secondo i gruppi di opposizione sono state contrassegnate da brogli.

Dolidovich ha confermato che la sua famiglia si è trasferita in Polonia durante un'intervista video.

"Non avrei potuto immaginare, nemmeno in un incubo, che avrei finito per lasciare il mio Paese", ha detto la diciassettenne.

La sua vicenda ricorda quanto accaduto nel corso dei Giochi estivi di Tokyo a un'altra atleta bielorussa, Kristina Timanovskaja, che alla sua prima Olimpiade era stata costretta a chiedere l'asilo in Polonia per evitare il rimpatrio forzato nel suo Paese. La sua 'colpa' era aver criticato la sua federazione di atletica leggera che voleva costringerla a partecipare alla staffetta 4x400, quando avrebbe dovuto correre i 100 e i 200 metri, perché altre due atlete non avevano completato un numero sufficiente di test antidoping. (ANSA).