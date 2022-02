Pechino: Moioli 'ho sbagliato, ora mi lecco le ferite'

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - "Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così". Michela Moioli non nasconde tutta la sua delusione al Genting Snow Park di Zhangjiakou dove non è riuscita nell'impresa del bis Olimpico nello snowboard cross. "Ho un po' male a una caviglia - ha aggiunta la portabandiera azzurra caduta nella finalina per il quinto posto - ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superata" (ANSA).