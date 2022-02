Pechino: Malagò è risultato negativo al test Covid

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato negativo al test Covid. Pertanto - come rende noto il Coni - in base alle norme contenute nel playbook del Cio, Malagò ha lasciato il Covid hotel dove era stato messo in isolamento al suo arrivo in Cina ed è stato trasferito nella sua stanza nell'albergo dove alloggiano gli altri membri del Cio a Pechino. (ANSA).