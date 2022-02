Pechino: Goggia continua ad allenarsi 'sto sciacchiando'

Dopo aver testato la neve artificiale di Yanqing ieri con gli sci da gigante, questa mattina Sofia Goggia era già ai piedi delle piste per una nuova sessione di allenamento con gli sci da superGigante per proseguire così la sua rincorsa olimpica dopo il brutto infortunio rimediato a Cortina. E lei stessa in una breve storia sul suo profilo Instagram parla delle sue condizioni. "Ciao fans, come andiamo? Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano". Questo venerdì é in programma il Super G, martedì 15 la discesa libera, specialità in cui Goggia detiene il titolo a cinque cerchi ed è leader nella classifica di specialità di Coppa del Mondo. Al momento non c'è nessuna decisione definitiva sulla partecipazione ai Giochi della campionessa azzurra. Il suo stato di salute viene monitorato giorno per giorno.