Pechino: Gios,Fontana? Dopo Giochi puntualizzeremo per Cortina

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - Il presidente della Fedeghiaccio, Andrea Gios, risponde alle domande sulle parole di Arianna Fontana, che aveva 'minacciato' di non partecipare ai Giochi di Milano-Cortina se non fossero cambiate alcune situazioni: "A fine Olimpiade puntualizzeremo alcune cose ma senza spirito polemico. Se Arianna vorrà partecipare ai Giochi del 2026 lavoreremo per creare le condizioni". (ANSA).