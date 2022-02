Pechino: delusione Shiffrin, 'è un momento terribile'

(ANSA) - YANQING, 09 FEB - Mikaela Shiffrin, dopo lo slalom gigante, fallisce anche la prova dello speciale e non nasconde tutta la sua delusione: "Stavo spingendo fuori dall'uscita dal cancelletto e avevo tutte le intenzioni di sciare più forte che potevo, ma sono scivolata un po' in una curva", ha detto l'atleta americana a fine gara.

La campionessa olimpica in carica, ripresa impietosamente dalle telecamere a bordo pista a parlare con lo staff di Team Usa, ha aggiunto che "puntava ad andare sulla linea più aggressiva, la linea più impegnativa da sciare".

E' un momento "piuttosto terribile", ha ammesso l'americana, aggiungendo che "non sarà terribile per sempre. Mi sento piuttosto giù in questo momento". (ANSA).