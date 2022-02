Pechino: Constantini-Mosaner, punteremo a Milano-Cortina

(ANSA) - YANQING, 09 FEB - Dopo una notte quasi insonne stringendo la storica medaglia d'oro nel doppio misto di curling appena conquistata, Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a vivere il loro momento magico non avendo ancora la piena consapevolezza dell'impresa compiuta.

"Dopo la gara è stato tutto molto frenetico, tra antidoping e così via, con l'adrenalina ancora forte", ammette Constantini, presentatasi col compagno di gara a Casa Italia del Coni.

"Certo, tanta drenalina, tantissimi messaggi, anche se dovrò restare concentrato per la gara maschile", aggiunge Mosaner.

E i piani per Milano-Cortina 2026? "Le Olimpiadi in casa capitano una sola volta nella vita. E' difficile pensare ora a quattro anni in avanti, ma sicuramente non vedo l'ora di rappresentare l'Italia in Italia", dice Stefania. "Io di sicuro lavorerò per essere a Milano-Cortina 2026", dice da parte sua Amos. (ANSA).