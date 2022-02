Pechino: Brignone, dispiace per 2/a manche, ora il SuperG

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - "Mi dispiace non aver completato la seconda manche perchè avevo sciato meglio. Mi sentivo di spingere di più, ero un po' più in fiducia ed ero sicuramente partita meglio". Così ai microfoni della Rai Federica Brignone che non chiude la seconda manche di slalom. L'azzurra, 20/a dopo la prima, ha inforcato nel finale e non è riuscita a chiudere la prova. "L'ultima doppia sta creando un po' di problemi. Non è facile, è proprio diretta sul muro. Io ho provato un po' a controllarla, ma mi si sono incrociate le punte e non sono più riuscita a cavarmela".

Ora la Brignone attende soprattutto il superG: "Ero indecisa se gareggiare oggi. Il superG sarà una sorpresa per tutte, perchè rispetto ai maschi non facciamo le prove sulla pista. Ho sciato tanto in velocità a gennaio, cercherò di adattarmi subito e di avere un buon feeling". (ANSA).